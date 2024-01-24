47 درجة.. موجة حر شديدة تجتاح وسط وشرق أستراليا

تشهد أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية درجات حرارة تعد الأكثر سخونة منذ أربع سنوات، حيث تجتاح موجة حر شديدة وسط وشرق أستراليا، ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة القصوى 47 درجة.

وحسب وكالة “فرانس برس"، تم تصنيف موجة الحر على أنها "شديدة" بالنسبة للمناطق الواقعة شمال منطقة إيلاوارا، وهو مؤشر على أن درجات الحرارة المرتفعة قد تشكل خطورة على بعض الفئات في المجتمع تحديدا كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

ووفقًا لوزارة الصحة في الولاية، تشمل المجموعات المعرضة للخطر الرضع والأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والأشخاص الذين يعملون في الخارج مثل مواقع البناء أو الذين يعيشون بمفردهم أو المعزولين اجتماعيًا أو المشردين أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.