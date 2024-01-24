انتهاء حياة أب ونجله وشقيقه وإصابة 3 آخرين في مشاجرة مسلحة بسوهاج

انتهت حياة شقيقين ونجل إحداهما بينما أصيب 3 أشخاص آخرون، في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين؛ بسبب تجدد خصومة ثأرية فيما بين العائلتين، بقرية الخزندارية شرق دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية بقرية الخزندارية شرق دائرة المركز، ووقوع ضحايا ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين انتهاء حياة شقيقين ونجل إحداهما كل من:" أحمد. ع- 50 عامًا، وشقيقه محمد. ع- 55 عامًا- عامل بمسجد، ونجله عبدالعال. م. ع- 22 عامًا- طالب بكلية التربية الرياضية"؛ نتيجة اصابتهم بطلقات نارية متفرقة بالجسم، كما اصيب 3 اشخاص أخرين بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي امرت بسرعة التحري حول الواقعة لضبط مرتكبيها، وبوضع الحراسة المشددة على المستشفى مقر علاج المصابين؛ حتى التحقيق معهم والانتهاء منه.