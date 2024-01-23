المشدد 3 سنوات يواجه «ثلاثينية الكيف» في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، القبض على فتاة ثلاثينية عاطلة تقيم بمنطقة غرب الكبرى وبحيازتها مواد مخدرة قدرت بربع كيلو شابو.

في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاتجار في المواد المُخدرة المُختلفة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن ربع كيلو، متخذة من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

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عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.