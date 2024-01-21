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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس مع الشغل لـ4 متهمين بسرقة طالب في المعصرة

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة مع الشغل بتهمة الشروع في سرقة طالب في المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "عبد الرحمن .ك"، "يوسف .ن"،"يوسف .ي"،"عبد العزيز.م".

كشف أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا ومجهولين في سرقة الهاتف المحمول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه "محمود .م" بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال كونهم أكثر من شخص بأن جابوا الطرقات مستقلين دراجة نارية بحثا عن فريسة لهم لسلب منقولاته وما أن أبصروا فريستهم مترجلا حتى قاموا بسرقته وقاموا بالفرار، وما إن حاول المجني عليه الزود عن نفسه واعتراضهم إلا أن قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق مشهرين في وجهه سلاحا أبيضا "شفرة كتر"، مهددين إياه للفرار بما في حوزتهم، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو هرولة الأهالي نحو المجني عليه لنجدته.

جريمة المعصرة

 

شهد المجني عليه "محمود.م" أنه وحال سيره بالطريق العام ليلا أستوقفه المتهمون مبتغين مكالمة تليفونية وما أن تحصلوا على الهاتف المحمول المملوك له، قاموا بالفرار مسرعين، وما إن حاول الزود عن نفسه واعتراضهم، قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، مشهرين في وجهه سلاحا أبيض "شفرة كتر"، مهددين إياه وعزي قصدهم سرقته كرها.

المعصرة الحبس سنة مع الشغل الطريق العام المستشار محمد الجندي جنايات القاهرة سرقة الهاتف المحمول محكمة جنايات القاهرة

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