تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام.. وشاومينج: جار الحل

نشر شاومينج عبر جروباته على تطبيق تليجرام صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب الآن بعد توزيعها في اللجان.. وكتب شاومينج: جار الحل.

جاء ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها شاومينج للطلاب والتي حرضهم فيها على تصوير أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد توزيعها في اللجان وإرسالها عبر تليجرام للحصول على الحل.

وتتابع غرف عمليات بالإدارات والمديريات التعليمية جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة ، للاطمئنان على الالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش.

وقد تابع مديرو المديريات التعليمية عملية خروج أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان لضمان تأمينها وعدم تسريبها قبل توزيعها على الطلاب.

وينهي طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم ، ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الذي كان قد انطلق رسميا منذ ١٧ يناير.

حيث يؤدي اليوم الاربعاء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان اللغة الأجنبية ، من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا .

كما يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الدراسات الإجتماعية من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على العمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولي الجهات المعنية ب امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 ، بمتابعة سير الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر ، وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)