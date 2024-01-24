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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأيام البيض في شهر رجب.. اعرف موعدها وفضل صيامها

صدى البلد

موعد الأيام البيض في رجب.. اليوم الأول من الأيام البيض 13 رجب يوافق الخميس 25 يناير،  أما اليوم الثاني من الأيام البيض 14 رجب يوافق الجمعة 26 يناير، أما اليوم الثالث من الأيام البيض 15 رجب يوافق السبت 27 يناير 

ما الأيام البيض ..سؤال يبحث عنه الكثير وهي أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري صيامها ليس واجبا ولكن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها م فضل وثواب كبير. 

أكدت دار الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جرم القمر ويكون بدرا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

واستشهدت بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (رواه البخاري ومسلم).

فضل صيام الأيام البيض

ونبهت على أنه يستحب للمسلم أن يصوم تطوعا لله تبارك وتعالى، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام يوما في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» (رواه البخاري ومسلم).

الأيام البيض سبب تسميتها

وقالت دار الإفتاء ، إن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جرم القمر ويكون بدرا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟»، أن البياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وصفت الأيام بذلك مجازا، وقد جاء تحديدها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة.

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