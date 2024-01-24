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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تعلن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى 1.05 مليون طن

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى 1.052.095 مليون طن، منوهة بانه تم حتى الآن إنتاج 100792 طن.

وطالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

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من جانبه اكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم اليها .

وأشار البديوي  الي ان عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع الي المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي  7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء علي توجيهات وزير التموين، مؤكداً أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.
 

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