إيداع المتهم بالتخلص من زوجته بسبب علبة سجائر بالدقهلية لمستشفى الأمراض العقلية

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار حسين عبد الكريم حسن قنديل وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد العزيز البهنساوى و المستشار عمرو عبده طه شاهين و المستشار ياسر عبد القادر السعيد إسماعيل إيداع المتهم بالتخلص من زوجته بسبب علبة سجائر مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية.



وقالت شقيقة المجني عليها إن المتهم قتل شقيقتها أمام بناتهما الثلاث دون رحمة أو شفقة لأنها رفضت إعطاءه ثمن علبة سجائر وتركها مطالبة بسرعة القصاص من المتهم سريعا.



وتعود الواقعة إلى شهر يوليو الماضى عندما ورد إخطارا لمدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي عزبة العراقي بقرية البساتين بمقتل سيدة بطعنات نافذة على يد زوجها.



وبانتقال ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى فاطمة سمير حمزة عبد الوهاب 20 عامًا، وبسؤال أسرتها وشهود العيان اتهموا زوجها ويدعى محمد ع.ال. 29 عامًا، بالتخلص منها بعد تسديد طعنات لها من سلاح أبيض سكين، بسبب خلافات بينهما على تربية الأطفال ورفضها إعطاءه ثمن شراء علبة سجائر.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.