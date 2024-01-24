الكشف على 1950 مريضا في قافلة علاجية بإحدى قرى الدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل لوزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة علاجية بقرية ميت دمسيس مركز اجا وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور الدكتورة فايزة سليمان ووليد احمد ، احمد علي هدى احمد من فريق إشراف الوزارة.



حيث تم توقيع الكشف على 1950 مريضاً . وضمت 12 عيادة منهم 7 متنقلة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.



وقد جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 348 اطفال 370 ، جلدية 201

رمد 181 ، أنف وأذن 210 ،عظام 235 نسا وتنظيم اسرة150 .

كما تم إجراء 342 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 89 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 145 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 13حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و إصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 51 ندوة تثقيفية ، و 165 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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