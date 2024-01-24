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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1950 مريضا في قافلة علاجية بإحدى قرى الدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل لوزارة الصحة  بالدقهلية بتنظيم قافلة علاجية بقرية ميت دمسيس مركز اجا  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور الدكتورة فايزة سليمان ووليد احمد ،  احمد علي هدى احمد من فريق إشراف الوزارة. 

حيث تم توقيع الكشف على 1950 مريضاً  . وضمت  12 عيادة  منهم 7 متنقلة منها  ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن  - نساء وتنظيم اسرة  )   فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray. 


وقد  جاء بيان القافلة كالتالي باطنة                348 اطفال 370 ، جلدية  201
رمد 181 ، أنف وأذن  210 ،عظام  235            نسا وتنظيم اسرة150 .

كما تم إجراء  342  تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  89 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 145 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 13حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و إصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة. 

 

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 51 ندوة تثقيفية ، و  165 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة توقيع الكشف توعية المواطنين محافظ الدقهلية مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة موجات صوتية مديرية مديرية الصحة وكيل الوزارة

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