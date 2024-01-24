بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

اذا كنتي تودين تحضير الطحينة بأقل التكاليف نقدم لكي اليوم طريقة عمل الطحينة المنزلية

- مكونات الطحينة :

- ربع كيلو سمسم محمص قليلا أو أبيض ونقوم بتحميصه

- كوب زيت السمسم في حال عدم توفره (زيت نباتي)حصرا

- 10 معالق كبيرة تقريبا دقيق أبيض

طريقة الإعداد

- نقوم بتنقية السمسم

ونضع السمسم فى وعاء على نار هادئة ونحمصه خفيف جدا بحيث تطير الرطوبة منه ويأخذ لون خفيف جدا، واحرصى ألا يأخذ لون غامق منك حتى لا تكون الطحينة لونها غامق .

- بعد أن يبرد السمسم نأخذه على الكبة أو مطحنة التوابل او الخلاط

ونقوم بطحنه حتى ينعم فسيصبح مثل العجين لأن الزيت المتواجد بالسمسم سيتم اخراجه بشكل تلقائى

- ونراعى أن يكون السمسم المطحون ناعم جدا

ونضيف عليه فى الخلاط الزيت والدقيق قليلا قليلا ما بين كل 3 معالق نواصل الضرب جيدا حتى يتحول الى طحينة ، وبعدها نصب الطحينة فى أوانى محكمة ونستخدمها حسب الحاجة .