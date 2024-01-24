أقدر صلابتكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري خلال حفل عيد الشرطة الـ72، المقام حاليا في أكاديمية الشرطة.

وقال الرئيس السيسي: «عايز أقولكم على حاجة، اوعوا تتصوروا أني كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة في مصر، لا، مقدرها كويس جدًَا، ومقدر أكتر صلابة المصريين، وهو كلام ليس معنوي، أنا عارف أن الحياة صعبة، والظروف صعبة، والأسعار غالية، بس عايز أقولكم، يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أننا نشاهد مشاهد قاسية جدًا».

وتابع: «النهاردة أكتر من 25 ألف شهيد من المدنيين، تقريبا الثلثين من النساء والأطفال في قطاع غزة، وأكتر من 60 ألف مصاب، وتدمير كامل لكل القطاع، أنا بستدعى بالكلام دا قد إيه بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية، واوعوا تفتكروا أن الأمور دي بتعدى ومش بيكون لها تأثير علينا أو اقتصادنا، وكل حدث منهم بيكون له تداعيات».