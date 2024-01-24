17 عملا.. مسلسلات على الشاشة في رمضان 2024

يستعد عدد من الصناع المسلسلات الدرامية لخوض الماراثون الرمضاني لهذا العام، حيث يواصلون التصوير ليلا نهارا للحاق بالعرض في هذا الشهر الكريم.

في السطور التالية، نرصد أبرز الأعمال التي تأكد عرضها خلال شهر رمضان.

"حق عرب"

من الاعمال التي تأكد عرضها خلال شهر رمضان هو مسلسل "حق عرب"، بطولة كل من أحمد العوضي، وسلوى عثمان، ودينا فؤاد، ووليد فواز، ورياض الخولى، ووفاء عامر، وآخرين، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

“الحشاشين”

كما يخوض الماراثون الرمضاني مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، وفتحى عبد الوهاب، وشريف سلامة، وميرنا نور الدين، وأحمد كشك، وسوزان نجم الدين، وياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

“إمبراطورية م”

كما يشارك مسلسل "إمبراطورية م" المأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

العمل من بطولة خالد النبوي، ونجلاء بدر، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ونور خالد النبوي، وليلى عز العرب.

“العتاولة”

“العتاولة” من الأعمال المقرر أن تشارك في الماراثون الرمضاني، والعمل من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وصلاح عبد الله.

“بـ 100 راجل”

كما تشارك سمية الخشاب في هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل “بـ 100 راجل” الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية، والعمل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة من إخراج إبرام نشأت، ومن تأليف محمود حمدان.

“المعلم”

كما ينافس هذا العام مسلسل “المعلم”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حيث يتناول حالة الصراع بين أحد التجار ومنافسيه؛ للسيطرة على تجارة بيع الأسماك.

ويشارك في بطولة العمل: سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، و آخرين وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

“سر إلهي”

وكان من الأعمال التي دخلت الماراثون الرمضاني هو مسلسل “سر إلهي” الذي ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا وأحمد مجدي ورشا مهدي، وتأليف أمين جمال، إنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

“صيد العقارب”

من الأعمال المشاركة في هذا الموسم مسلسل "صيد العقارب"، وهو بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغنى، ورياض الخولى، وسيمون، ومحمد علاء جامايكا، وأحمد ماهر، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وسامية عاطف، ومجدى بدر، وأحمد ماجد، ومحمد على رزق، وصفاء جلال، ومى القاضي، وأحمد جمال سعيد، وعزوز عادل، ومحمد نجاتى، وريم المصرى، ومحمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

“المداح”

كما يقدم صناع مسلسل “المداح” موسما رابعا منه هذا العام ، ويضم الجزء الجديد عددا كبيرا من نجوم الفن، وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

“الأمير”

وانطلق اليوم تصوير مسلسل “الأمير”، من بطولة هاني سلامة وسوسن بدر وسلوى خطاب ومي سليم، وأحمد صفوت، بالإضافة إلى هاجر الشرنوبي وحجاج عبد العظيم ودنيا المصري، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وتدور أحداثه فى إطار 30 حلقة.

“مسار إجباري”

كما تأكد دخول مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، للماراثون الرمضاني، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وبطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجورى بكر، ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

“عتبات البهجة”

واحد من الأعمال التي ينتظرها الجمهور هذا العام هو مسلسل “عتبات البهجة” بطولة الفنان يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تلفزيونية وإشراف درامي للدكتور مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

“فراولة”

وتخوض نيللي كريم الموسم الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل “فراولة”، ويشاركها في البطولة شيماء سيف.

“أشغال شقة”

ويشارك كل من هشام ماجد وأسماء جلال في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “أشغال شقة”.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي.

“إثبات نسب”

كما يخوض كل من درة، وصدقي صخر، ومحمود عبد المغني، وهند عبد الحليم، ومحسن محيي الدين، وإسلام جمال، وولاء الشريف، ولبنى ونس، الماراثون الرمضاني بمسلسل “إثبات نسب”.

“كامل العدد”

كما تأكد دخول الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد” السباق الرمضاني.

العمل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب.

“نعمة الأفوكاتو”

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” هو الآخر من المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.

"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وكمال أبورية، وطارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.