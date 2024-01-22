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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد النقلي: انضمام سوسن بدر وسلوى خطاب لـ مسلسل الأمير رمضان 2024 |خاص

سوسن بدر
سوسن بدر

كشف المخرج محمد النقلي عن فريق عمل مسلسله الجديد “الأمير” والذي يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2024 المقبل. 

وقال النقلي في تصريحات خاصه لـ صدى البلد : انضم الي فريق عمل مسلسل الامير والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم عدد من الفنانين بجانب بطله هاني سلامه ، ومنهم سوسن بدر وسلوي خطاب ، ودنيا المصري ، وحجاج عبد العظيم . 

وكان اخر اعمال المخرج محمد النقلي هو مسلسل حي السيدة زينب ، والذي عرض خارج الماراثون الرمضاني . 

وتدور قصة المسلسل فى حى السيدة زينب وما يحدث بها من هادات وتقاليد وخلافات.

 

يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب من بطولة الفنانة سوسن بدر و محمود عبد الغنى و أحمد وفيق و دينا و حسام داغر.

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ومن ناحية اخري تنظر سوسن بدر عرض مسلسلها الجديد حدوتة منسية ، نهاية هذا الشهر . 

العمل يشاركها في بطولته كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

 

يدور مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائها على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث

 

 

هاني سلامه المخرج محمد النقلي الفنانة سوسن بدر الماراثون الرمضاني سلوى خطاب سوسن بدر مسلسل حدوتة منسية

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