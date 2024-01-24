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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بعدم استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال عام 2024

النفط
النفط

كشفت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عن وجود توقعات بعدم استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية في عام 2024 .

وذكر موقع "العربية"،  ان ذلك جاء في التقرير الذي نشرته مجموعة "ستونكس" وهي الشركة الأم لشركة "فوركس.دوت كوم" للتداولات.

ورجح التقرير حدوث تقلب في الأسعار على المدى القصير، خاصة مع المفاوضات الحالية بين دول "أوبك+" حول حصص الإنتاج لعام 2024.

وأشار أيضا إلى التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة ناقلات النفط وتكاليف الشحن.

وتوقع التقرير أن تتسبب هذه الاضطرابات في زيادة التكاليف وتأثيرها على التجارة العالمية وأسعار النفط.

وأفاد التقرير بأن أسعار النفط لا تتجاوز الآن خط ال80 دولار للبرميل بعدما كانت اقتربت من 100 دولار العام الماضي.

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