تحذير إيراني للحوثيين: لا تجتمعوا أبدًا في هذه الأماكن

ذكرت مصادر يمنية لم تكشف عن هويتها أن إيران قدمت تحذيرًا مهمًا للحوثيين في اليمن بسبب الغارات الأمريكية، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز.

وكشفت المصادر أن الحرس الثوري طلب من الحوثيين وقف الاجتماعات المعلنة في وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات التابعة لهم في صنعاء خوفا من تعرضها للقصف الأمريكي البريطاني.

يأتي ذلك فيم ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن.

ونفذ الجيش الأمريكي غارتين في اليمن، قال إنهما دمرا صاروخين مضادين للسفن لدى الحوثيون.

وذكرت الولايات المتحدة إن الحوثيين كانوا يستعدون لإطلاق الصارخين.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية (Centcom) على موقع إكس أن "القوات الأمريكية حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".