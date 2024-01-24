عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير إيراني للحوثيين: لا تجتمعوا أبدًا في هذه الأماكن

صدى البلد

ذكرت مصادر يمنية لم تكشف عن هويتها أن إيران قدمت تحذيرًا مهمًا للحوثيين في اليمن بسبب الغارات الأمريكية، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز.

وكشفت المصادر أن الحرس الثوري طلب من الحوثيين وقف الاجتماعات المعلنة في وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات التابعة لهم في صنعاء خوفا من تعرضها للقصف الأمريكي البريطاني.

 

يأتي ذلك فيم ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن.

 

 

ونفذ الجيش الأمريكي غارتين في اليمن، قال إنهما دمرا صاروخين مضادين للسفن لدى الحوثيون.

وذكرت الولايات المتحدة إن الحوثيين كانوا يستعدون لإطلاق الصارخين. 

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية (Centcom) على موقع إكس أن "القوات الأمريكية حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

أجهزة الاستخبارات البحرية البريطانية الأمريكي الأمريكية الاستخبارات مصادر يمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

موضوعات متعلقة

قفزة ضخمة لأسعار الشحن الدولي من 30 إلى 83 ألف دولار.. والسبب أمريكا

أمريكا تطلب من الصين الضغط على إيران لهذا السبب

أرقام مفزعة لعدد شهداء غزة بعد 108 أيام من حرب الإبـ.ادة

حرب غير متوقعة|صدمة زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا أدري كيف وصلنا لهذه الحال

بعد تأجيلها مرتين.. سبب زيارة الرئيس الإيراني اليوم لتركيا.. للأمر علاقة بغزة

تصريحات مثيرة لنتنياهو عن "أمل البشرية".. ومسئول دولي يهدد إسرائيل بعواقب وخيمة

حماس تستنكر تصريحات «كيربي».. ومعارك ضارية في خان يونس| فيديو

عقاب خان يونس.. 8 إصابات خطيرة في هجوم لجيش الاحتلال على مدرسة إيواء

ترشيحاتنا

هروح من ربنا فين لو أنا السبب .. السيسي يرد على اتهام خطير ضد مصر

حماس تعلن شرط قبول صفقة الأسرى الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بالمعرض الدولي FITUR 2024 في مدريد

كله يهون إلا بلدنا.. الرئيس السيسي: بناكل ونشرب حتى لو كل حاجة غالية

ننشر نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 72

الرئيس السيسي: كل تقديري للمواطن الغلبان في الظروف الحالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 11.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس | فيديو

العربيات طارت.. تفاصيل صادمة بحادث محور المريوطية | فيديو

كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ