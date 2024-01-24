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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة عمرو عبدالعزيز.. 6علامات تنذرك قبل الإصابة بأزمة قلبية.. لا تتجاهلها

الفنان عمرو عبد العزيز
الفنان عمرو عبد العزيز

بعد إعلان الفنان عمرو عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن دخوله ونقله إلى المستشفى .. في هذا الصدد نرصد أهم العلامات التي تنذر بحدوث أزمة قلبية وفقا لموقع webmd.


علامات  تنذر بحدوث أزمة قلبية:

آلام الرقبة والفك والكتف:


عند الشعور بآلام في الرقبة، أو في منطقة الكتف، أو الفك، أو أعلى الأذن، أو بين راحتي الكتف،والآلام الحادة وتخدر الصدر، والكتفين، والذراع مؤشر لقرب التعرض لأزمة قلبية، وتظهر هذه الأعراض لدى كثيرين بصور مختلفة.


ضيق التنفس والدوار:

عند الشعور بالدوار، وعدم الاتزان، ودائماً ما يستبعد الكثيرون ارتباط هذه الأعراض بأمراض القلب، لاعتقادهم الخاطئ بأن التنفس مرتبط بالرئتين وليس بالقلب،ولكن ما ينتج عنه نقص في كمية الأوكسجين المطلوبة، فيعبر القلب عن ذلك النقص بشكل آلام في الصدر .


أعراض الإنفلونزا:

من أبرز أعراض النوبات القلبية،أعراض الإنفلونزا فإذا شعرت بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا الشديدة، ولكن من دون ارتفاع في درجة الحرارة،بينما يؤكد خبراء أنها أعراض تتشابه مع إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية، ويجب لفت الانتباه إلى أن أعراض الإنفلونزا ربما تشمل آلاماً أو ضغطاً في الصدر،فيجب التوجه إلى الطبيب على الفور .


تسارع ضربات القلب:

إذا حدث  تسارع ضربات القلب بشكل فجائي،تعتبر من الأعراض التي تسبق الإصابة بنوبة قلبية، خاصة عندما يشعر المصاب بالدوار والوهن وبثقل في الصدر والقلب، كأنه يصعد مكاناً مرتفعاً، ولا تعد هذه الأعراض مؤشراً لنوبة قلبية إذا كانت نتيجة بذل مجهود شاق . ويخلط البعض بين هذه الأعراض وبين أعراض مشابهة.

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تورم القدمين:

يصاب الإنسان بحالة معروفة للكثيرين بالاستسقاء، أو تورم القدمين نتيجة احتباس السوائل، ويبدأ الاستسقاء عادة في القدمين، والكواحل، والساقين لبعدهم عن القلب حيث تضعف الدورة الدموية، وعندما لا تحصل الأنسجة على كميات كافية من الدم، يؤدي ذلك إلى آلام فقر الدم الموضعي فتشير  لمشكلة في أداء عضلة القلب.

عسر الهضم:

ربما تتفاوت هذه الآلام بدءاً بعسر الهضم المعتدل وانتهاء بالغثيان، والتشنج، والقيء . وتظهر هذه الأعراض بصورة أوضح في النساء، وفي المسنين من الرجال، لكن عسر الهضم وآلام المعدة من الأعراض التي كثيراً ما نغفلها، بالرغم من أنها قد تكون مؤشراً على احتمال الإصابة بأزمة قلبية.

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