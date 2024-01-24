العراق يفوز على فيتنام ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بأمم آسيا

نجح المنتخب العراقي في اقتناص فوز قاتـل على نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-2، اليوم الأربعاء، في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وتمكن بوي هوانج من وضع المنتخب الفيتنامي بالمقدمة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 42، ونجح المدافع ريبين سولاقا في معادلة الكفة للعراق في الدقيقة 47.

واستطاع أيمن حسين إضافة الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 73، واقتنص البديل هاي هدف التعادل الثاني لفيتنام في الدقيقة 90+1.

وخطف أيمن حسين هدف الانتصار الثالث للعراق من ركلة جزاء في الدقيقة 90+12.

وبهذا الانتصار رفع العراق رصيده إلى 9 نقاط متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، وودعت فيتنام البطولة دون أي نقطة.