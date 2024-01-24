الدورة الودية بالإمارات.. الزمالك بالمركز الرابع بعد الخسارة أمام أم صلال القطري

خسر فريق الزمالك من نظيره أم صلال القطري بنتيجة 0-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يتلقى الهزيمة الثانية في معسكر الإمارات أمام أم صلال بنتيجة 2-0".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة أم صلال القطري التي انطلقت في الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة وعشر دقائق بتوقيت مصر على استاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية.

وضم التشكيل كلا من :



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم : إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبدالشافي ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.