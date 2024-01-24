حزب الريادة يهنئ الشرطة بعيدها الـ72: خط الدفاع الداخلي عن أمن الوطن

هنأ كمال حسنين، رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أبطال الشرطة المصرية، على رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72.

قال رئيس حزب الريادة في نص التهنئة يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، ورجال الشرطة المصرية على رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة مرور 72 عاما على عيد أبطال مصر الأوفياء رجال الشرطة المصرية والذي يوافق الـ 25 من يناير.

من جهته، أعرب كمال حسنين عن تقديره للتضحيات التي قام بها رجال الشرطة المصرية في عام 1952، رافضين- بسلاحهم البسيط- عدوان الاحتلال، وهذا يعد تذكيرا للأجيال القادمة في دفاع أبطال الشرطة المصرية عن أمن واستقرار الوطن، وجعل هذا اليوم هو عيد لهم.

وأشار إلى أن أبطال الشرطة المصرية سيظلون على مر التاريخ هم خط الدفاع الداخلي عن أمن واستقرار الوطن.