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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل Joy Awards بساعة أنيقة|شاهد

صدى البلد

خطفت النجمة ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards.

واختارت ياسمين صبري فستانًا من تصميم جين لويس سباجي باللون الأسود والذهبي، من خامة السكوين اللامعة، ونسقتها مع مجوهرات من Cartier، وساعة أنيقة من Chopard، وصل سعرها إلى 48 ألف دولار أي ما يتخطي مليون ونصف المليون جنيه مصري.

 

جاءت ساعة ياسمين صبري من طراز L’HEURE DU DIAMANT OVAL MEDIUM، بمقاس ٣٦مم اوتوماتيكية الحركة، وصنع جسد الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط مع إطار مرصع بـ36 قطعة ماسية، أما المينا مصنوعة من عرق اللؤلؤ مع علامات الساعة من الألماس وسوار من الجلد الطبيعي باللون الأزرق.

النجمة ياسمين صبرى ياسمين صبري مليون ونصف

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