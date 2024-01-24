جماهير الجزائر تلقن المنتخب علقة ساخنة بعد الخروج من أمم أفريقيا

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي هجوم جماهير الجزائر علي المنتخب الجزائري بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" المنتخب الجزائري تلقي علقة ساخنة من الجماهير المرافقة للفريق في بطولة امم افريقيا في ساحل العاج ، كسروا عليهم استقبال فندق الاقامة ، مدرب المنتخب الجزائري جمال بن ماضي قدم استقالته خوفا مما حدث للفريق ونفد بجلدة مما حدث وان كان نابه من العلقة جانب.

فاز منتخب موريتانيا على نظيره الجزائر بنتيجة 1-0، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.