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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الجزائر تلقن المنتخب علقة ساخنة بعد الخروج من أمم أفريقيا

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي هجوم جماهير الجزائر علي المنتخب الجزائري بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" المنتخب الجزائري  تلقي  علقة ساخنة من الجماهير المرافقة للفريق في بطولة امم افريقيا في ساحل العاج ، كسروا عليهم استقبال فندق الاقامة ،  مدرب المنتخب الجزائري جمال بن ماضي قدم استقالته  خوفا مما حدث للفريق  ونفد بجلدة مما حدث وان كان نابه من العلقة جانب.

فاز منتخب موريتانيا على نظيره الجزائر بنتيجة 1-0، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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