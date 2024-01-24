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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جناح الأزهر يناقش "التجديد في الفكر الإسلامي" و"نصر أكتوبر" بمعرض الكتاب غدا

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الخميس، في تمام الواحدة ظهرًا، ندوة بعنوان: "أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر.. د/محمود زقزوق نموذجًا"، بحضور الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأ.د رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حيث يدير الندوة  سعد المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم سابقا.

جناح الأزهر يناقش "التجديد في الفكر الإسلامي" و"نصر أكتوبر"

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة والنصف عصرًا ندوة بعنوان: "نصر أكتوبر وآفاق الوعي الديني والمجتمعي المعاصرة"، بحضور أ.د/علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، و أ.د/عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية،  ويدير الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. حيث يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

 

رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح «بيت الزكاة والصدقات» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مُثمناً جهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير|«مدبولي» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

 

رئيس الوزراء يشيد بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واصطحب وكيل الأزهر، رئيس الوزراء في جولة تفقدية لأركان الجناح المختلفة ومنها ركن الكتب، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، ومقر الندوات، بالإضافة إلى مركز بيع الكتب، والذي يضم مئات الكتب فى مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التى تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.

وأشاد رئيس الوزراء، بجناح الأزهر الشريف، وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتيسير الخدمات المقدمة لرواد الجناح، قائلاً «شرفت اليوم بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدعو الله أن تواصل هذه المؤسسة العريقة نجاحها في نشر الإسلام المستنير في شتى ربوع العالم».

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

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