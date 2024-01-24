وفاة أكبر غوريلا معمرة في العالم.. اعرف عمرها كام

بعد فترة وجيزة من الاحتفال بمرور 60 عامًا على حياتها؛ لفظت أكبر غوريلا في العالم، بالمملكة المتحدة، أنفاسها الأخيرة، في حديقة حيوان بلفاست.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كانت “دليلة”- التي وصلت إلى حديقة الحيوان لأول مجموعة من الغوريلا في عام 1992- من بين أكبر الغوريلا في العالم، قبل أن تصاب بالعدوى وتموت.

وكشفت حديقة الحيوانات- حيث عاشت دليلة لأكثر من 32 عامًا- أن الغوريلا تبنت دور "الجدة" داخل مجموعتها، لمدة عقد من الزمن.

وأوضحت الصحيفة، إن صحة “دليلة” تدهورت بشكل كبير؛ بعد إصابتها بعدوى في الصدر.

وقال متحدث باسم بلفاست: “الفريق يشعر بحزن عميق؛ لخسارتها، فخلال 32 عامًا قضتها في حديقة حيوان بلفاست، كانت دليلة شخصية محبوبة من قبل الحراس والزوار".

وأضاف المتحدث “لقد استمتع زوار حديقة الحيوان على مر السنين بمشاهدة دليلة وهي تلعب مع الغوريلا الصغيرة، مما أثار دهشتهم كثيرًا أثناء صعودهم إلى أعلى نقطة في إطار التسلق”.

كانت الغوريلا البالغة من العمر 60 عامًا قد استحوذت سابقًا على قلوب البريطانيين، حيث لعبت دور البطولة في برنامج Animal Magic مع جوني موريس.

وأضافت حديقة حيوان بلفاست، أن ظهورها في العرض، كان مسؤولاً عن "لفت الانتباه إلى غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية وتعليم الجمهور عن هذه الأنواع الرائعة".

يتراوح متوسط العمر المتوقع للغوريلا بين 35 و40 عامًا، ويبلغ عمر أكبر غوريلا في العالم - فاتو - 87 عامًا.