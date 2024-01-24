وزيرة خارجية سلوفينيا: نشيد بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة وإنقاذ المدنيين

قالت تانيا فاجون ، وزيرة الخارجية السلوفينية، إن سلوفينيا كانت واضحة للغاية في مجلس الأمن فهي تدعو وتطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، فهناك عشرات ومئات وآلاف القتلى من النساء والأطفال وهو اختبار حقيقي للإنسانية وهي مسئولية مشتركة لضمانة التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأضافت فاجون، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الوضع على الأرض سيئ للغاية، فهناك 26 ألف شخص فقدوا حياتهم، وهناك أمراض منتشرة ونقص في المياه والأدوية، والوضع مأساوي في شمال غزة، لذلك تطالب سلوفينيا بوقف فوري لإطلاق النار، وبدء المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والتوصل لحل الدولتين وضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سويا.

وأشادت بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وهو دور مهم للغاية لمصر في المنطقة للتوصل إلى السلام ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

متضمنة مؤتمر السلام

وتابعت: "الأمر واضح أكثر من أي وقت سبق، فالعديد من الدول الأوروبية يقولون إنهم يرغبون في خطة محكمة نحو السلام ببصمات عربية للمضي قدما لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وخطة للسلام متضمنة مؤتمر السلام بما فيه إسرائيل لمناقشة الوصول لاتفاق بشأن حل الدولتين يضمن سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين معا".