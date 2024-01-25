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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن عن بدء التسجيل لدورات فبراير 2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

يعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤ ، و ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً، لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/٢/١٧.

فترة التسجيل:

من السبت ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى الخميس ٢٠٢٤/٢/٨.
من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر بمقر المعهد.

الأوراق المطلوبة:

٢ صورة شخصية
صورة من الرقم القومي
رسوم التسجيل


جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

 

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي كما هنأ السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

 

وصدق مجلس الجامعة على قرارات اللجنة العليا فيما يتعلق بالمشروعات البحثية الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث قامت اللجنة العليا  باختيار حوالي 30 مشروعًا بحثيا في إطار مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي أطلقه الدكتور محمد الخشت، وأكد الدكتور الخشت أن الباب سوف يستمر مفتوحا لقبول المشروعات الجديدة التي تصب في القضايا القومية وقضايا التقدم.

Jobs Education الدكتور محمد الخشت العملية التعليمية القضايا القومية العملية التعليمية والبحثية

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