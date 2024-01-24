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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم الدولي للتعليم.. الأزهر: الإسلام أشاد بالعلم ونوه بمكانة أهله وأعلى قدرهم

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى في اليوم الدولي للتعليم أن الإسلام حثَّ على التعلم والتعليم، وكان أولَ ما نزل من القرآن الحثُّ على ذلك، قال تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]، وفي القرآن سورة باسم سورة القلم، قال تعالى: ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم:1].

اليوم الدولي للتعليم

وأشاد الإسلام بالعلم، ونوَّه بمكانة أهله، وأعلى من قدرهم، ورفع شأن العلم والمعلِّمِ؛ قال تعالى: ﴿يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]. وجعل الإسلام العلم طريقًا إلى الجنة، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن سلَكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا، سهَّلَ الله له به طريقًا إلى الجنَّة» (رواه مسلم)، قال ابن حجر: "فيه بِشارةٌ بتسهيل العلمِ على طالبه؛ لأن طلبَه من الطرق الموصِّلة إلى الجنة".

وإذ يحتفي العالَم اليوم بالتَّعليم؛ فإنَّ الأزهر الشريف يؤكِّد على أنَّ التقدم الحقيقي يكمُنُ في التعليم الجيد البنَّاء، الذي يعمل على بناء الإنسان، وتحقيق تنمية المجتمعات.

وتزامنًا مع انطلاقِ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، فإنَّ الأزهر الشريف يبذل الكثير من الجهود لتعزيز التَّعليم في المجتمع، من خلال مئات الإصدارات التي تحثُّ على العلم والتعلم وتعالج أبرز القضايا الفكرية المهمة التي تشغل بال القراء والباحثين وطلَّاب العلم، وتناقش الظَّواهر والقضايا المعاصرة وقضايا الأمة العربيَّة والإسلامية.

جناح الأزهر يناقش "التجديد في الفكر الإسلامي" و"نصر أكتوبر" بمعرض الكتاب غدا

الضويني ووفد أزهري يزورون جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واصطحب وكيل الأزهر، رئيس الوزراء في جولة تفقدية لأركان الجناح المختلفة ومنها ركن الكتب، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، ومقر الندوات، بالإضافة إلى مركز بيع الكتب، والذي يضم مئات الكتب فى مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التى تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.

وأشاد رئيس الوزراء، بجناح الأزهر الشريف، وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتيسير الخدمات المقدمة لرواد الجناح، قائلاً «شرفت اليوم بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدعو الله أن تواصل هذه المؤسسة العريقة نجاحها في نشر الإسلام المستنير في شتى ربوع العالم».

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

الأزهر مركز الازهر العالمي للفتوى اليوم الدولي للتعليم سورة القلم معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

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