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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس الوزراء يتفقد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة للكتاب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تفقد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأربعاء، بصحبة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قبل انطلاق أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا الخميس، وقال وزير الأوقاف إن زيارة رئيس الوزراء شرف لنا ودعم كبير لمسيرة المجلس في نشر الفكر الوسطي.

وزيرة الثقافة تهدي موسوعة رؤية لرئيس مجلس الوزراء

وخلال افتتاحه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، أهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة موسوعة (رؤية) من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها أحدث موسوعة شاملة في الفكر الإسلامي.

وموسوعة (رؤية) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب ومتوفرة بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

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رئيس الوزراء يشيد بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كما استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واصطحب وكيل الأزهر، رئيس الوزراء في جولة تفقدية لأركان الجناح المختلفة ومنها ركن الكتب، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، ومقر الندوات، بالإضافة إلى مركز بيع الكتب، والذي يضم مئات الكتب فى مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التى تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.

وأشاد رئيس الوزراء، بجناح الأزهر الشريف، وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتيسير الخدمات المقدمة لرواد الجناح، قائلاً «شرفت اليوم بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدعو الله أن تواصل هذه المؤسسة العريقة نجاحها في نشر الإسلام المستنير في شتى ربوع العالم».

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

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