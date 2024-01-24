مدبولي: معرض"أيادي مصرية" يربط الثقافة المصرية بالراوفد العربية والعالمية|صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض “أيادي مصرية” خلال افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وحضر فعاليات الافتتاح، عدد من الوزراء والسفراء، وعدد من المبدعين والكتاب والإعلاميين، إلى جانب هيلدا كليمتسدال، سفيرة دولة النرويج لدى القاهرة.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الحدث أحد أهم الجُسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية، كما يُمثلُ امتداداً للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف، ولذا تحرص الدولة على رعاية المعرض وتوفير كل السبل التي تضمن التنظيم الجيد له، لأداء رسالته في ترسيخ ريادة مصر الثقافية.

من جانبها توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، وكذا التقدير لرئيس الوزراء، على افتتاح نسخة هذا العام، بما يعكس دعم الدولة لتكريس مكانة مصر الثقافية والحضارية.

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