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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الوافدين .. التقديم لجامعة حلوان الأهلية عبر هذا الرابط

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم  أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن التقديم سيكون إلكترونياً ابتداءً من يوم السبت 13 يناير ولمدة أسبوعين، وأن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

 

 

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط  : 
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

وقد ولدت جامعة حلوان الأهلية من رحم جامعة عريقة، وهو ما جعلها جامعة مميزة يقبل عليها الطلاب، وأبرزت نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ التقدم للجامعة وفقا للحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية.

 

وقد ناقش طلاب المستوى الرابع ببرنامج الجيوماتكس بآداب حلوان مشاريع التخرج، وذلك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.

 

حيث تمت مناقشة مشروع  تخرج (كارتوجرافي) لإعداد أطلس خرائطى باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة لمحافظات الدلتا المصرية، وقام الطلاب بإعداد دراسة علمية وإنتاج أطلس متميز عن محافظات الدلتا المصرية .

ويأتي ذلك ضمن خطة البرنامج البحثية في إعداد مشروعات التخرج بما يؤدي تطبيقها إلى تغطية جميع محافظات مصر. 

ويعد المشروع الذي أعده الطلاب متميزا بمجهود رائع وبدعم من البرنامج والكلية للمنافسة في سوق العمل بما يضمن تحقيق مستوى ريادي في التخصص على مستوى الجامعات المصرية.

وتشكلت لجنة مناقشة المشروع من أعضاء هيئة التدريس من كل من الدكتورة فاطمة عبد الصمد، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور ياسر خضر، الدكتور محمد سالم.

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