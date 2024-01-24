إصابة عنيفة | تطور مثير في حالة أحمد العوضي الصحية

كشف الفنان أحمد العوضي انه في الفترة الاخيرة كان يعمل طوال الوقت ويتعرض لضغوطات بسبب كثرة العمل والتصوير والذهاب لصالة الجيم فأصيب بنزلة برد عنيفة وارتفعت درجة حرارة جسمه بشكل كبير وشعر بالرعاش، الأمر الذي ادي الى حجزه في المستشفي 4 أيام بسبب التعب الشديد الذي واجهه من الضغوطات بالعمل والذهاب للتمرين بصالة الجيم و نزلات البرد.

العوضي: انا وياسمين حالة خاصة

وصرح العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية MBC مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، ان علاقته هو وياسمين عبد العزيز حالة خاصة وهي من أول الزائرين له بالمستشفى.