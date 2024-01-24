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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

"الطلاق بيحلي".. إطلالات أثارت الجدل لـ3 فنانات بعد الانفصال آخرهن ياسمين عبدالعزيز|شاهد

صدى البلد

انفصل عدد من الفنانين خلال الشهور الماضية، وكان آخرهم الفنان أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز، وقبلها كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ثم الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، وانتشرت صور لبعض الفنانات من متابعيهن على السوشيال ميديا بعنوان “الطلاق بيحلي”. 

وكانت ياسمين عبد العزيز آخر الفنانات اللاتي تصدرن التريند بعد طلاقها، وكان أول ظهور لها عبر إعلان عن مجموعة مجوهرات وبدت خلالها بإطلالة جذابة. 

وحرصت هنا الزاهد بعد الطلاق على الظهور بإطلالات أنيقة وكان آخرها خلال حفل joy awards والذي لُقبت فيه من خلال إطلالاتها بـ"باربي بالاسود". 

أما عن شيرين عبد الوهاب، فكان ظهورها لافتا بعد طلاقها من حسام حبيب وذلك من خلال إطلالاتها بحفلات دبي والرياض. 

واليكم صور الفنانات بعد الطلاق ..

احمد العوضى وياسمين عبد العزيز العوضي وياسمين عبد العزيز الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وهنا الزاهد

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