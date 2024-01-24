أوبرا الإسكندرية تحتفي بمرور 13 عامًا على ثورة 25 يناير

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الأربعاء، حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك على مسرح سيد درويش.



أقيم الحفل ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بعيد الشرطة وذكرى مرور 13 عامًا على ثورة 25 يناير، وتضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل المقطوعات الموسيقية، منها: "يا أغلى اسم في الوجود"، و"نسم علينا الهوى"، إلى جانب بعض المؤلفات الموسيقية لأشهر الموسيقيين العالميين، منهم: تشايكوفسكي وباخ وفرانز شوبرت، قدمها طلاب فصل البيانو، تدريب الفنانة مي عادل.



كما تضمن برنامج الحفل مجموعة من العروض والرقصات التي تتواكب مع الاحتفال، قدمتها طالبات فصل الباليه، تدريب دكتورة سحر أبو الخير، على نغمات الأغنيات الوطنية: "الوطن الأكبر"، و"بسم الله"، "يا حببيتي يا مصر"، وأنا ابن مصر".



مركز تنمية المواهب بالأوبرا يتيح العديد من الفرص للدارسين الموهوبين الذين يسعون للتفوق في مختلف المجالات الفنية، من خلال تقديم مناهج وبرامج شاملة ومتنوعة تغطي مجموعة واسعة من الفنون التي تشمل: الباليه والقانون والجيتار والإيقاع والغناء العربي والأوبرالي والكلاكيت وكورال الأطفال والشباب.