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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عبدالعزيز ما سبتنيش لحظة|10 صور رومانسية جمعتها بأحمد العوضي| شاهد

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أثار خبر دخول الفنان أحمد العوضي المستشفي جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة الإجهاد في التصوير.

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أكد أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية، أنه على الرغم من الأنفصال عن ياسمين عبد العزيز إلا أنها لم تتركه لحظة و حرصت على زيارته في المستشفي بشكل مستمر حتى طمئنت على صحته.

 

من جانب أخر كان يحرص أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز دوما على مشاركة جمهورهم و متابعيهم عبر حسابتهم الرسمية على السوشيال ميديا بأبرز الصور التي كانت تكشف عن رومانسيتهما.

نعرض لكم فيما يلي صور تكشف عن رومانسية ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي قبل الأنفصال.

 

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
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