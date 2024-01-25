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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنا كنت مكرمشة ومش عارفة أتكلم| ريهام سعيد تثير الجدل بعد تشوه وجهها

ريهام سعيد
ريهام سعيد

حرصت الإعلامية و الفنانة ريهام سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بفيديو جديد تكشف عن عما حدث لها من قبل دكتور تجميل شهير.

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علقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة:"مدوب كل الفيلر الي في وشي عشان يبين اني كنت مكرمشه طب انا كنت مكرمشه و انت شوهتني."

تابعت:"نزلت فيديو دلوقتي تبين ان الصوره الي انت كنت حاطتها قبل مش صورتي ، طب كنت بتداري عاملتك ليه ؟؟؟؟ كل ما بتنشر حاجه بتقع في شر اعمالاكً."

كتب ريهام سعيد:" شكلي ده بعد جلسات ليزر و علاج، و نزلت الصوره و مسحتها . ليه ؟ عشان الكذبه مانفعتش….ده انا حتي شفايفي مشدوده مش عارفه اتكلم و الله حرام عليك."
 

 

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