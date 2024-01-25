في عيد ميلاده.. كيف يتعامل صلاح عبدالله الزملكاوي مع أزواج بناته الأهلاوية

يحتفل اليوم الخميس 25 يناير، الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاده الـ 69، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1955، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

صلاح عبدالله وأزواج بناته

وقبل 3 سنوات، كشف الفنان صلاح عبدالله، عن علاقته بأسرته وتعامله مع بناته وأزواجهن الأهلاوية رغم انتمائه للزمالك، وعلاقته بأحفاده.

وقال "عبدالله" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "ليلة الخميس" على قناة "mbc مصر" : "أنا زملكاوي صميم أبا عن جد، وعيت على الدنيا لاقيت نفسي زملكاوي، ولكن مش متعصب".

وأضاف صلاح عبدالله، أنه يرفض تماما أي عنف أو تطاول من مشجعين كرة القدم باختلاف انتمائهم الكروية، موضحا أن هناك لجانا إلكترونية تتدخل لإشعال الأجواء بين المشجعين.

وتابع صلاح عبدالله: أزواج بناتي لما جاءوا لطلبهن للزواج لم أسألهم عن انتمائهم الكروية، ولكن تفاجأت بعد الزواج، مضيفا أن علاقته قوية مع أحفاده كارما ومراد، قائلا "أعز الولد ولد الولد".

أحدث أعمال صلاح عبدالله

ويشارك الفنان صلاح عبدالله، في بطولة فيلم الاسكندراني للفنان احمد العوضي، والمعروض في دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية.

تفاصيل فيلم الإسكندراني

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.