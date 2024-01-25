عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاده.. كيف يتعامل صلاح عبدالله الزملكاوي مع أزواج بناته الأهلاوية

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

يحتفل اليوم الخميس 25 يناير، الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاده الـ 69، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1955، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى. 

 

صلاح عبدالله وأزواج بناته

وقبل 3 سنوات، كشف الفنان صلاح عبدالله، عن علاقته بأسرته وتعامله مع بناته وأزواجهن الأهلاوية رغم انتمائه للزمالك، وعلاقته بأحفاده. 

وقال "عبدالله" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "ليلة الخميس" على قناة "mbc مصر" : "أنا زملكاوي صميم أبا عن جد، وعيت على الدنيا لاقيت نفسي زملكاوي، ولكن مش متعصب". 

وأضاف صلاح عبدالله، أنه يرفض تماما أي عنف أو تطاول من مشجعين كرة القدم باختلاف انتمائهم الكروية، موضحا أن هناك لجانا إلكترونية تتدخل لإشعال الأجواء بين المشجعين. 

وتابع صلاح عبدالله: أزواج بناتي لما جاءوا لطلبهن للزواج لم أسألهم عن انتمائهم الكروية، ولكن تفاجأت بعد الزواج، مضيفا أن علاقته قوية مع أحفاده كارما ومراد، قائلا "أعز الولد ولد الولد". 

 

أحدث أعمال صلاح عبدالله 

ويشارك الفنان صلاح عبدالله، في بطولة فيلم الاسكندراني للفنان احمد العوضي، والمعروض في دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية. 

 

تفاصيل فيلم الإسكندراني

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان 

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

صلاح عبدالله الفنان صلاح عبدالله أعمال صلاح عبدالله عيد ميلاد صلاح عبدالله بنات صلاح عبدالله الأهلى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب

موضوعات متعلقة

قصة زواج سناء شافع من ألمانية وإخفاؤه هذا السر عن أمه

ملك قورة: ليلى علوي حماتي في جوازة توكسيك

طرح تذاكر حفل تامر عاشور وأنغام بموسم الرياض

أقضي وقتي في قراءة القرآن.. حسن يوسف يعلق على إعتزاله الفن

كواليس تصوير فيلم «بنقدر ظروفك» في المنيب.. صور

محسن محيي الدين يعود للموسم الدرامي الرمضاني بمسلسلين

هي حكاية.. رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة له

5 مستشارات بارزات في لجنة برنامج "قافلة بين سينمائيات" لدعم صناع الأفلام

ترشيحاتنا

فيديو وصور لقوات الإطفاء خلال تعاملهم مع حريق هائل بمخزن الأخشاب بالسلام| خاص

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للمصريين

سعر عيار 24 اليوم 25-1-2024

أول الأيام البيض من رجب.. أدركه بسنة نبوية عظيمة قبل الفجر

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

خمسة.. فرج عامر يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبدالعزيز ما سبتنيش لحظة|10 صور رومانسية جمعتها بأحمد العوضي| شاهد

بالجينز الملفت.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

أنا كنت مكرمشة ومش عارفة أتكلم| ريهام سعيد تثير الجدل بعد تشوه وجهها

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

فيديو

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ