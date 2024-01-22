طرح تذاكر حفل تامر عاشور وأنغام بموسم الرياض

طُرحت مساء اليوم الإثنين 22 يناير، تذاكر حفل الفنان تامر عاشور والفنانة أنغام، المرتقب يوم 25 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

حفل تامر عاشور وأنغام

أعلن الفنان تامر عاشور إنطلاق حفل إستثنائي يجمعه بالفنانة أنغام لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم ، فى الرياض.

نشر تامر عاشور البوستر الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: "لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح أبو بكر سالم بالرياض..حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة أنغام .

وتابع تامر عاشور ، قائلاً: يعني هنغني طول مدة الحفل مع بعض على مسرح واحد.. مش هحرقلكوا المفاجأت..بس هستناكم تشوفوها بنفسكم".

أعمال تامر عاشور

وتمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالأسم ده ” للهضبة عرو دياب.

بينما تواصل أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب ،من تصدر تطبيق أنغامى للأسبوع الثالث على التوالى .