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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محسن محيي الدين يعود للموسم الدرامي الرمضاني بمسلسلين

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

علم موقع صدى البلد الإخباري، أن الفنان محسن محيي الدين، تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسلين للموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ويشارك محسن محيي الدين، في بطولة مسلسل الأمير للفنان هاني سلامة، بالإضافة إلى مسلسل إثبات نسب للفنانة درة زروق. 

وبهذين المسلسلين، يعود محسن محيي الدين، للموسم الدرامي الرمضاني، بعدما غاب عنه العام الماضي، فكان أخر مشاركة له في رمضان من خلال مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة. 

 

محسن محيي الدين

من جهة أخرى، كشف الفنان محسن محيي الدين، بعض التفاصيل والكواليس الخاصة بفيلم "شباب على كف عفريت" والذى كان فى فترة اعتزاله هو وزوجته نسرين. 

وقال محسن محيي الدين فى لقاء ببرنامج “بالخط العريض”: "إحنا شوفنا في مرحلة فيلم (شباب على كف عفريت) الحرب اللي كانوا بيعملوها علشان تفشل التجربة وربنا سبحانه وتعالى نجدنا منها، وحصلنا تحول في حياتنا حسينا إن الناس مش هتشكلنا حياتنا، وفي نفس الوقت تعرفنا على الله، وحسينا إذا كنا غلط وربنا نجدنا لما لجأنا ليه، يبقى هل لما نصلح حياتنا هيتخلى عننا.. طبعا لأ". 

وأضاف محسن محيى الدين: "إذا كنت أنا كممثل المخرج يقولي إحلق شعرك بحلق أو طول دقنك بربي دقني بسمع كلامه وأنفذه، ليه كممثلين بنسمع كلام المخرج ومنسمعش كلام ربنا، أولى لك أن تسمع كلام ربنا طالما بنسمع كلام شخص.. إحنا كنا بنقرأ مش بنسمع بس، وكنا بنقرأ المصحف الشريف والتفسير والكتب القديمة.. إحنا طول الوقت كنا بنقرأ قصص ونتأثر بشخص شايف من زاوية واحدة، لكن لما تقرأ من كلام الله عز وجل ورب العباد بتفهم أبعد بكتير من زاوية واحدة". 

وقال "محى الدين " خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب المذاع عبر فضائية الحياة، إنه تعلق بالدراما والتمثيل منذ طفولته، وعقب: “كان أول قبض ليا فى التمثيل خمسين قرش بعد كده اتنين جنيه بعد كده الرقم زاد بالتدريج”.

وأكد أن عمل الشاب منذ صغره وحصوله على راتب حتى لو صغير يجعله فى حالة نفسية سعيدة ويشعره بالمسئولية والاعتماد على النفس ،منوها أن دراسته كانت قسم سينما وتدرج منذ صغره فى الأدوار السينمائية ثم شارك المخرج يوسف شاهين فى أعمال فنية.

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