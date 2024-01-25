قصة زواج سناء شافع من ألمانية وإخفاؤه هذا السر عن أمه

يحل اليوم الخميس 25 يناير، ذكرى ميلاد الفنان سناء شافع، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، ورحل عن عالمنا في 12 اغسطس عام 2020، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

زيجات سناء شافع

وفي لقاء له عام 2017، كشف الفنان القدير سناء شافع، خلال استضافته في ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عن تعدد زيجاته والتي وصلت إلى 8 زيجات، عن إخفائه تجاربه في الزواج عن والدته، لمعرفته انها ستعترض علي سلوكه وتصرفاته.

وقال شافع، خلال حلقة البرنامج المذاع علي فضائية " سي بي سي"، اليوم "الأحد": "أنا عمري ما تزوجت بالصدفة، أو قررت الزواج للمرة الأخيرة"، موضحًا أنه لم تحدث خلافات كبيرة بينه وبين زوجته الألمانية السابقة، مثلما حدث مع زوجاته المصريات.

وأضاف أن الزوجة المصرية لديها تراكم حضاري، ولا يمكنها أن تدع الامور تمر دون التركيز فيها وإحداث مشاكل، مؤكدا علي ضرورة أن تكون هناك حياة مشتركة بين الرجل والمرأة.

وفاة سناء شافع

قبل وفاته، تعرض سناء شافع لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

أخر أعمال سناء شافع

شارك الفنان سناء شافع فى عام 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.