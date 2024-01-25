لن تصدق.. حقيقة وجود دواء يعيد نمو الأسنان التالفة من جديد

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن اكتشاف دواء مبهر يمكنه استعادة نمو الأسنان التالفة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وبحسب الفيديو المتداول، أوضح الدكتور اسلام سعد، أنه تمتلك تكنولوجيا علاج الأسنان المبتكرة القدرة على تحقيق ثورة طبية في المجال، حيث تتم تنفيذ هذه الدراسة الرائدة من قبل فريق بحثي في معهد البحوث الطبية بمستشفى كيتانو في اليابان.

واستعان بالدراسة الذي أجراها الطبيب الياباني كاتسو تاكاهاشي، والتي تستهدف هذه التجربة المبهرة الأشخاص الذين يعانون من حالة نادرة تسمى قصور نمو الأسنان والتي تمنع نمو الأسنان بشكل طبيعي.

وتعتبر هذه الحالة وراثية وتؤثر على الأطفال والبالغين على حد سواء. وقد تم اكتشاف نوع خاص من الأجسام المضادة يسمى "USAG-1"، والذي يمكنه تقييد نمو الأسنان.

وعلى حد وصف إسلام سعد، يتم إجراء تجارب على الفئران والقوارض باستخدام هذا الجسم المضاد، ولم تظهر أي آثار جانبية سلبية. ويعمل الباحثون حاليًا على تحديد سبل التحكم في هذا التفاعل الكيميائي لدى البشر.

وفي حال نجاح التجارب القادمة، يمكن أن تكون الأدوية العلاجية متاحة للجمهور بحلول عام 2030. سيتم التركيز في البداية على تقديم العلاج للأطفال المصابين بقصور نمو الأسنان، ومن ثم توسيع نطاق التطبيق ليشمل المشاكل الأسنان الشائعة الأخرى مثل أمراض اللثة.