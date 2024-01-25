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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف سببا مفاجئا لإصابة إمام عاشور

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة سبب مفاجي لإصابة إمام عاشور عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : الكلام الكبير  اللي اتكتب في الصحافة الرياضية الاوربية والكلام الرائع اللي اتفال  في قناة سماي سبورت علي امام عاشور وان مكانة الطبيعي ليس في الدوري المصري ولكن في الدوري الانجليزي هو دة السبب في اللي جرالة في التمرين النهاردة ( ارتجاج في المخ ) يارب اكتب لة الشفا واكفية شر الحسد.

 

وكشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق  تفاصيل أصابة نجم الاهلي إمام عاشور عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن : تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر  لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور.

وتابع :  و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر  لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا

و اضاف :  ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

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