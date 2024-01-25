عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من الغندور على نتيجة مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

علق الاعلامي خالد الفندور  علي نتيجة مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور : توقعنا نتيجة المغرب صح و توقعنا  مالي و ناميبيا صح و للاسف توقعنا تعادل تونس و خروجها للأسف صح

 

ونجح منتخب المغرب في الفوز على منتخب زامبيا بهدف نظيف، ضمن الجولة الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

 

وسجل هدف المغرب الوحيد اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

 

وتابع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة فريقه أمام زامبيا من المدرجات، بعد تطبيق عقوبة إيقافه 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وتلفظه تجاه اللاعب شانسيل مبيمبا بعبارات بذيئة.

 

وأجرى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس الذي خاض مواجهة زامبيا الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

 

وبدأ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، المباراة مكان محمد الشيبي، بعدما غاب في المواجهتين السابقتين ضد تنزانيا والكونغو الديمقراطية، بسبب الإصابة، وأراح الركراكي القائد رومان سايس، ولعب مكانه يونس عبد الحميد، وإسماعيل الصيباري في خط الوسط مكان سليم أملاح، وأراح المدرب مهاجمه يوسف النصيري.

 

 

اختتمت مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، مساء الأربعاء، والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها خروج تونس والجزائر وغانا من الدور الأول.

 

وأبرز المفاجآت جاءت بتأهل موريتانيا وناميبيا لأول مرة في تاريخهما إلى الدور الثاني في الكان، بالإضافة إلى تصدر الرأس الأخضر لمجموعتها للمرة الأولى على حساب مصر وغانا.

 

 

فوز منتخب المغرب الاعلامي خالد الغندور خروج تونس تصريحات خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

ترشيحاتنا

طارق سليمان: الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر

دفع حياته مقابل توك توك خردة.. تفاصيل مؤلمة في مقت.ل طفل أوسيم

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-1-2024

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

دعاء النصف من رجب.. أفضل الكلمات لأجمل شهور العام

حوار| أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.. والمصيلحي يكشف عوامل خفضها وزيادة الإنتاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

كلاكيت 3 مرة.. أمينة خليل تثير الجدل بفساتين مكشوفة الظهر

أزمة جديدة.. طائرة بوينج تفقد عجلة المقدمة.. شاهد التفاصيل

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ