تعليق مثير من الغندور على نتيجة مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

علق الاعلامي خالد الفندور علي نتيجة مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور : توقعنا نتيجة المغرب صح و توقعنا مالي و ناميبيا صح و للاسف توقعنا تعادل تونس و خروجها للأسف صح

ونجح منتخب المغرب في الفوز على منتخب زامبيا بهدف نظيف، ضمن الجولة الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وسجل هدف المغرب الوحيد اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وتابع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة فريقه أمام زامبيا من المدرجات، بعد تطبيق عقوبة إيقافه 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وتلفظه تجاه اللاعب شانسيل مبيمبا بعبارات بذيئة.

وأجرى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس الذي خاض مواجهة زامبيا الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وبدأ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، المباراة مكان محمد الشيبي، بعدما غاب في المواجهتين السابقتين ضد تنزانيا والكونغو الديمقراطية، بسبب الإصابة، وأراح الركراكي القائد رومان سايس، ولعب مكانه يونس عبد الحميد، وإسماعيل الصيباري في خط الوسط مكان سليم أملاح، وأراح المدرب مهاجمه يوسف النصيري.

اختتمت مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، مساء الأربعاء، والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها خروج تونس والجزائر وغانا من الدور الأول.

وأبرز المفاجآت جاءت بتأهل موريتانيا وناميبيا لأول مرة في تاريخهما إلى الدور الثاني في الكان، بالإضافة إلى تصدر الرأس الأخضر لمجموعتها للمرة الأولى على حساب مصر وغانا.