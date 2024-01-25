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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الصحة ورئيس "الشراء الموحد" يبحثان التعاون مع سيمينز هيلثنيرز

صدى البلد

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي مع شركة سيمنز هيلثنيرز لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي في مصر.

وقام فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة القاهرة، لتكون أولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه الحالي

وحرص كانادي أن تكون انطلاقته من مصر خاصة أنها سوقاً واعداً يشهد نموا هائلاً واهتماماً كبيراً من المسئولين الحكوميين على تطوير قطاع الرعاية الصحية بها وتحسين حياة المرضى، ورافق كنادي خلال الزيارة  كلا من المهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز في مصر و ضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات في مصر.

وناقش وزير الصحة مع سيمنز هيلثنيرز مع وزير الصحة و السكان إقامة أول معمل محاكاة للتدريب على أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في المعهد الفني الصحي بمحافظة الإسماعيلية، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

كما بحثت سيمنز هيلثنيرز سبل التعاون مع الوزارة للإعداد لدبلومة معتمدة خاصة للفنيين ومشغلي أجهزة  الأشعة بما يسهم في رفع كفاءة مقدمي تلك الخدمات

وتم الاتفاق على ميكنة أجهزة المعامل المركزية بوزارة الصحة بمدينة بدر بأحدث النظم التكنولوجية الذكية، وكذلك تزويد تلك المعامل بأحدث أجهزة كواشف التحليل والتي من شأنها توحيد مواصفة الكشف عن المواد المخدرة
 

 والتقى أيضا كانادي و ممثلي شركة سيمنز هيلثنيرز مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لبحث سبل التعاون بين الشركة وهيئة الشراء الموحد في مجال توريد وصيانة أجهزة الأشعة التشخيصية والمعامل . 

كما تم مناقشة أحدث المشاريع المشتركة تحت مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة و الكشف المبكر و بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان و هيئة الشراء الموحد التي من شأنها  توفير 90 وحدة ماموجرام الخاصة بتصوير الثدي، وسيتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير عدد 6 سيارات متنقلة ومجهزة بوحدة الماموجرام وذلك لتسهيل تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة في المناطق النائية بما يساهم في توسيع دائرة المسح والكشف على النساء والاكتشاف المبكر للمرض وتقليل نسبة الإصابة في المراحل المتقدمة. 

كما قام كانادي و ممثلين الشركة بزيارة مستشفى العاصمة الادارية الجديدة، الذي تم تجهيزها بالكامل بأحدث أجهزة سيمنز هيلثينيرز.

وفي هذا السياق، قال فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "مصر سوق مهم جدا بالنسبة لنا، خاصة مع التطور والنمو الكبير الذي يشهده القطاع، ونفخر أن تكون سيمنز هيلثينيرز أحد الداعمين للثورة التكنولوجيا التي شهدها قطاع الرعاية الصحية، لذلك تحمست كثيرا للحضور إلى القاهرة والتعرف عن قرب على رؤية المسئوليين الحكوميين وشركائنا لتعزيز الرعاية الصحية ونلتزم بتقديم أحدث الحلول المتطورة التي تعمل على تحسين صحة المرضى."

وأضاف كانادي: " سيمنز هيلثنيرز لديها تاريخ طويل من التعاون المثمر مع وزارة الصحة و السكان المصرية وهيئة الشراء الموحد، ونفخر بكوننا شريك تثق به الوزارة حيث نعمل على امدادهم بمختلف التكنولوجيا والأجهزة الطبية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الصحة و السكان من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارات التي ستحقق فوائد كبيرة لعملائنا وتتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠".

 

 

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