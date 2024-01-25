إعلام أمريكي: إسرائيل تجرف الأراضي وتهدم 1100 مبنى شمالي قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجًا يفيد بأن إعلاما أمريكيا، أكد أن إسرائيل تجرف الأراضي وتهدم 1100 مبنى شمالي قطاع غزة سعيا لإقامة منطقة عازلة.



أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية شرعت في عمليات اقتحام مدن رام الله ونابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الإرسال وحي عين مصباح في رام الله. وفي مدينة نابلس، قال شهود إن قوات إسرائيلية دخلت إلى المدينة من أكثر من محور، وتمركزت في أحياء خلة العامود والجبل الشمالي ومخيم بلاطة القريب من المدينة والذي شهد اشتباكات مسلحة.

كما شهدت مدينة جنين عملية اقتحام مماثلة، وتحدث الشهود عن اشتباكات مسلحة تشهدها المدينة.