اكتشاف كنز في بولندا يوضح طقوس الدفن القديمة في المياه| تفاصيل مثيرة

اكتشف علماء الآثار في بولندا مجموعة تضم أكثر من 550 قطعة من مجوهرات العصر البرونزي التي كانت ذات يوم جزءًا من طقوس الدفن القديمة في المياه.

كانت مجموعة من المجوهرات المعدنية والبقايا البشرية التي تم العثور عليها في موقع قاع بحيرة جافة في بولندا دليلًا على طقوس قديمة لدفن الموتى.

كان موقع قاع البحيرة الجاف، المعروف باسم Papowo Biskupie، مأهولًا في الفترة من 1200 إلى 450 قبل الميلاد تقريبًا من قبل مجموعة شيمنو “Chełmno”، وهي مجتمع من الثقافة اللوساتية الأكبر التي عاشت في شمال أوروبا خلال العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي المبكر، وفقًا لدراسة نشرت يوم الأربعاء (24 يناير) في مجلة Antiquity.

يشتهر سكان "لوساتيان" بطقوسهم الخاصة بترسب الكنوز المعدنية في المسطحات المائية، ومع ذلك، لم تكن مجموعة Chełmno معروفة بانخراطها في هذه الممارسة.

لكن اكتشاف المجوهرات الجديد، الذي توصل إليه خبراء الكشف عن المعادن في عام 2023، يقلب هذا التصور رأسًا على عقب.

كنز من المجوهرات المعدنية

فقال المؤلف المشارك في الدراسة لوكاس كوالسكي، باحث ما بعد الدكتوراه في علم الآثار في جامعة AGH للعلوم والتكنولوجيا في كراكوف: "إن حجم استهلاك المعادن في هذا الموقع غير عادي".

وأضاف أنه “حتى الآن، كنا نظن أن الميتال كان شريكًا ضعيفًا في الاستراتيجيات الاجتماعية والطقوسية لمجموعة شيمنو، على عكس جنون اكتناز المعادن الذي يمارسه اللوساتيون الآخرون”.

ومع ذلك، فإن اكتشاف هذا المخبأ من المجوهرات المعدنية - والذي يتضمن مجموعة متنوعة من زخارف الذراع والرقبة، بالإضافة إلى قلادة متعددة الخيوط مع خرز بيضاوي وأنبوبي يحيط بقلادة على شكل ذيل بشق - دفع الباحثين إلى تغيير وجهة نظرهم، وفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي.

وقال كوالسكي: "تعكس النتائج التي توصلنا إليها الدور المتزايد للمعادن في الحياة الاجتماعية والطقوسية لمجموعة Chełmno، ما أدى إلى التحول من ترسب الرفات البشرية إلى القرابين المعدنية في المناظر الطبيعية للأراضي الرطبة المحلية".

هياكل عظمية

وبالإضافة إلى المجوهرات، اكتشف علماء الآثار بقايا الهياكل العظمية لما لا يقل عن 33 شخصًا في قاع البحيرة.

ومع ذلك، كشف التأريخ بالكربون المشع أن الرفات البشرية دُفنت قبل ترسب المعدن، ما يقدم دليلاً إضافيًا على أن "نظام معتقدات مجموعة تشيمنو أصبح لاحقًا متوافقًا مع بقية المنطقة"، وفقًا للبيان.

وقال كوالسكي: "يفتح اكتشافنا نافذة جديدة لاستكشاف الممارسات الاجتماعية والطقوسية الخاصة بالدفن لمجموعة Chełmno ويعكس التفاعل المعقد بين ترسب الرفات البشرية والأشياء المعدنية في الأراضي الرطبة".