أطفال وشباب بريطانيا يعانون من أضرار جسيمة بسبب اللعب| تفاصيل

حذرت الجمعيات الخيرية في بريطانيا من أن الأطفال والشباب يعانون من أضرار جسيمة بسبب حرمانهم من اللعب في الهواء الطلق.

وتدعو الجمعيات الخيرية الحكومة البريطانية إلى إعطاء الأولوية للمساحات الخارجية للعب بينما يبدأ النواب التحقيق في التخطيط ورفاهية الأطفال لأنهم يعانون من قلة اللعب في الهواء الطلق، وفقًا لصحيفة الجارديان.

حياة مقيدة داخل المنازل

وقالت أليس فيرجسون، من منظمة Playing Out: "مقارنة بالأجيال السابقة، أصبحت حياة الأطفال مقيدة بشكل لا يصدق، داخل المنزل، معزولين وغير نشطين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغيرات في البيئة الخارجية. ويمكن للحكومة عكس هذا الاتجاه وتحسين صحة الأطفال ورفاهيتهم بشكل كبير من خلال جعل الشوارع أكثر أمانًا والأحياء أكثر ملاءمة للأطفال، وتمكينهم من الخروج واللعب كل يوم."

وتقول المنظمات إن العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك ألمانيا والنرويج والسويد، لديها سياسات أو إرشادات وطنية ذات صلة للتأكد من أن المدن أكثر ملاءمة للأطفال. وعلى مستوى البلديات، اتخذت مدن برشلونة، وفرايبورج، وغنت، وباريس، وبونتيفيدرا، وروتردام، وتيرانا، من بين مدن أخرى، برامج طموحة.