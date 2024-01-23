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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للمرة الثامنة.. اكتشاف كويكب قبل 3ساعات من انفجاره فوق هذه الدولة| تفاصيل

اكتشاف كويكب قبل
اكتشاف كويكب قبل 3ساعات من انفجاره فوق هذه الدولة

للمرة الثامنة فقط في التاريخ، اكتشف العلماء كويكبًا قبل انفجاره فوق الأرض بساعات. 

ففي ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد (21 يناير)، اندفع كويكب صغير عبر السماء واصطدم بالغلاف الجوي للأرض فوق هذه الدولة!

انفجر الكويكب الصغير بالقرب من مدينة برلين بألمانيا في وقت مبكر من يوم 21 يناير مما أدى إلى إنتاج كرة نارية لامعة غير ضارة يمكن رؤيتها على بعد أميال حول المدينة. 

اكتشاف قبل 3 ساعات فقط

عادة ما تحدث مثل هذه المشاهدات عدة مرات في السنة - ولكن هذه المرة كانت فريدة من نوعها لأنه تم اكتشافها لأول مرة من قبل العلماء قبل ثلاث ساعات تقريبًا من الاصطدام - وهي المرة الثامنة فقط التي اكتشف فيها الباحثون إحدى هذه الصخور الفضائية قبل انفجارها.

وتم اكتشاف الكويكب، الذي أطلق عليه اسم 2024 BXI، من قبل صائد الكويكبات كريستيان سارنيكزكي، وهو عالم فلك في محطة جبل بيسكيستيتو (وهي جزء من مرصد كونكولي في المجر).

وتعرف (سارنيكزكي) على الصخرة الكونية باستخدام تلسكوب شميت 60 سم الموجود في المرصد. وبعد وقت قصير من اكتشاف الصخرة الفضائية، قدمت وكالة ناسا تنبؤًا تفصيليًا بمكان وزمان سقوط النيزك. 

غرب برلين

وقالت الوكالة في تغريدة لها ليلة 20 يناير "تنبيه: سيتفكك كويكب صغير على شكل كرة نارية غير ضارة غرب برلين بالقرب من نينهاوزن في تمام الساعة 1:32 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. سيرى المراقبون ذلك إذا كان واضحًا!"

والتقطت كاميرا حية في مدينة لايبزيغ شمالي ألمانيا لقطات للنيزك شديد السطوع، وشاهدته يظهر ويختفي في غضون ثوان معدودة. 

ومن المرجح أن الكويكب، الذي كان عرضه يقدر بـ 3.3 قدم (متر واحد) قبل الاصطدام، بدأ في التفكك على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) غرب برلين و"ربما أسقط بعض النيازك على الأرض" على طول الطريق، حسبما قال دينيس فيدا، باحث ما بعد الدكتوراه في فيزياء النيازك في جامعة ويسترن في كندا لشبكة سي بي إس نيوز.

المانيا برلين كويكب الأرض الغلاف الجوي للأرض 2024 BXI كريستيان سارنيكزكي

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