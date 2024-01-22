مفاجأة.. ناسا تفتح علبة من الفضاء تحتوي على أشياء بـ"مليار دولار"| تفاصيل

علماء مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا يفتحون علبة من الفضاء تحتوي على أشياء بقيمة مليار دولار جمعتها مهمة أوزوريس-ريكس.

وقال القائمون على مركز جونسون للفضاء في هيوستن إنهم "مسرورون للغاية" لأنهم تمكنوا أخيرًا من فتح علبة غبار كويكب بينو البالغ من العمر 4.6 مليار عام ، بعد أربعة أشهر من هبوطها بالمظلة عبر الغلاف الجوي للأرض في صحراء يوتا.

خطر محتمل

وأعلنت إدارة الفضاء يوم الجمعة الماضي أنها نجحت في إزالة اثنين من أدوات التثبيت العالقة بالعلبة والتي منعت بعض العينات التي تم جمعها في عام 2020 من كويكب بينو المصنف على أنه "خطر محتمل" لأنه لديه فرصة واحدة من بين 1750 من الاصطدام بالأرض بحلول عام 2300.

تم انتشال معظم عينات الصخور التي جمعتها مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا من الكويكب بعد وقت قصير من هبوط العلبة في سبتمبر، ولكن بقيت مواد إضافية داخلها ثبت أنه من الصعب الوصول إليها. وبعد أشهر من الصراع مع آخر اثنين من أدوات التثبيت الـ 35، تمكن العلماء في هيوستن من إخراجهما من مكانهما.

ووفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، صمم الفريق أدوات مخصصة مصنوعة من درجة معينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الجراحي وغير المغناطيسي لفتحها، كل ذلك دون تلوث العينات بالهواء الأرضي. وقالت ناسا إنها ستقوم الآن بتحليل العينة التي يبلغ وزنها 9 أونصات.

وقال آشلي كينج من متحف التاريخ الطبيعي في لندن العام الماضي: "هذه بعض أقدم المواد التي تشكلت في نظامنا الشمسي". مضيفًا أن عينات من الكويكبات [مثل هذا] تخبرنا عن كل تلك المكونات اللازمة لصنع كوكب مثل الأرض، وتخبرنا أيضًا عن الوصفة - فكيف اجتمعت هذه المواد معًا وبدأت في الاختلاط معًا لتنتهي بـ [كوكب صالح للسكن]".