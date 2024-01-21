كدمات وزهايمر.. حفيدات وضعن كاميرات بغرفة جدتهن بدار رعاية بريطانية فاكتشفوا الصدمة|فيديو

لاحظت حفيدات امرأة عجوز 89 عاما تعاني من مرض الزهايمر ومقيمة بدار رعاية بريطانية أثناء زيارتهن لها وجود كدمات متفرقة على جسم جدتهن وخاصة الوجه فقررن تركيب كاميرات مراقبة خفية في غرفتها لاكتشاف السبب.
ضرب وعنف
وبعد مراجعة للمقاطع التي التقطتها الكاميرات اكتشفن الصدمة وهي قيام 4 عاملين بالدار بمعاملة المرأة العجوز بالعنف والضرب بشكل غير أخلاقي.
قدمت الحفيدات مقطع الفيديو للشرطة البريطانية وطالبن بمحاكمة العاملين بالدار وتقرر حبسهم بمدة 4 إلى 6 أشهر لكل واحد منهم.
تم نشر مقطع الفيديو على الديلي ميل أونلاين بعدما أرسلته حفيدات العجوز لهم وتم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.