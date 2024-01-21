كدمات وزهايمر.. حفيدات وضعن كاميرات بغرفة جدتهن بدار رعاية بريطانية فاكتشفوا الصدمة|فيديو

🔴 "قد لا يناسب البعض"



في حادثة مروعه حدثت في دار رعاية ولفرهامبتون للمسنين في بريطانيا، بالبداية لاحظت حفيدات امراة عجوز عمرها 89 عام وعندها زهايمر كدمات على جدتهم، فقاموا بتركيب كاميرا خفية في غرفتها…



وبعد مراجعتهم للمقاطع اللي صورتها الكاميرات حصلو 4 عاملين يسيئون معاملة… pic.twitter.com/BmTRq8C58f