عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كدمات وزهايمر.. حفيدات وضعن كاميرات بغرفة جدتهن بدار رعاية بريطانية فاكتشفوا الصدمة|فيديو

وضعن كاميرات بغرفة
وضعن كاميرات بغرفة جدتهم بدار رعاية بريطانية فاكتشفوا الصدمة

لاحظت حفيدات امرأة عجوز 89 عاما تعاني من مرض الزهايمر ومقيمة بدار رعاية بريطانية أثناء زيارتهن لها وجود كدمات متفرقة على جسم جدتهن وخاصة الوجه فقررن تركيب كاميرات مراقبة خفية في غرفتها لاكتشاف السبب.

 

ضرب وعنف

وبعد مراجعة للمقاطع التي التقطتها الكاميرات اكتشفن الصدمة وهي قيام 4 عاملين بالدار بمعاملة المرأة العجوز بالعنف والضرب بشكل غير أخلاقي.

قدمت الحفيدات مقطع الفيديو للشرطة البريطانية وطالبن بمحاكمة العاملين بالدار وتقرر حبسهم بمدة 4 إلى 6 أشهر لكل واحد منهم. 

 

تم نشر مقطع الفيديو على الديلي ميل أونلاين بعدما أرسلته حفيدات العجوز لهم وتم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حفيدات امرأة عجوز امرأة عجوز 89 عام الزهايمر دار رعاية بريطانية كدمات كاميرات مراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

بعد 10 أشهر من وفاتها.. وصية عمة "الأميرة ديانا" تتضمن قرارًا صادمًا| تفاصيل

موطن للسكان قبل 70 ألف سنة.. اكتشاف قارة قبالة أستراليا بضعف مساحة بريطانيا

أمريكي "يعض" مضيفة طيران أثناء رحلة جوية ورد فعل صادم لمسئول الرحلة!

يسهل استفزازها.. إلى ماذا تتحول ذكور الأسماك العدوانية بإندونيسيا عندما تغضب

عمره 3000 عام.. علماء يكتشفون قرص حجري برموز غريبة في إيطاليا| تفاصيل

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

"لا تأكلونا".. ولاية أمريكية تدعو "الفضائيين" للسياحة بطريقة غير متوقعة| تفاصيل

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكروويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

ترشيحاتنا

جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

اجتماع مع وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي.. أبرز فعاليات زيارة شكري إلى بروكسل

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول بعد تعطل سفينة

الصحة تستعد لمبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فستان جريء.. ميريام فارس تثير الجدل في حفل joy awards .. شاهد

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

فيديو

ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ