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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موطن للسكان قبل 70 ألف سنة.. اكتشاف قارة قبالة أستراليا بضعف مساحة بريطانيا

اكتشاف قارة قبالة
اكتشاف قارة قبالة أستراليا بضعف مساحة بريطانيا

كشفت خرائط السونار من السفن عن وجود علامات على وجود أنهار وبحيرات مياه عذبة عبر منطقة غارقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة بريطانيا تقريبًا، حيث كان من الممكن أن يعيش البشر بها ذات يوم.

منذ حوالي 70 ألف سنة، كان من الممكن أن تكون هناك مساحة شاسعة من الأرض مغمورة بالمياه الآن قبالة ساحل أستراليا وأطلق عليها العلماء قارة "أتلانتس" المفقودة. 

وتوقع علماء الآثار أنه من المحتمل أن القارة كانت تؤوي سكانًا يبلغ عددهم نصف مليون نسمة. كانت المنطقة الواقعة تحت سطح البحر كبيرة جدًا لدرجة أنه كان من الممكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق للهجرة من إندونيسيا الحديثة إلى أستراليا، حسبما وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Quaternary Science Review.

مساحة كبيرة من الجرف القاري

وقال كاسيه نورمان، عالم الآثار في جامعة جريفيث في كوينزلاند بأستراليا، والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة: «نحن نتحدث عن منطقة مغمورة تمامًا، على عمق أكثر من 100 متر [330 قدمًا] تحت مستوى سطح البحر اليوم». مضيفًا أن قارة "أتلانتس" الأسترالية هذه تتألف من مساحة كبيرة من الجرف القاري، والتي، إذا كانت فوق مستوى سطح البحر، كانت ستربط بين منطقتي كيمبرلي وأرنهيم لاند، اللتين يفصل بينهما اليوم خليج محيطي كبير، بحسب موقع Live Science

وكانت هذه الكتلة الأرضية الأسترالية القديمة الموسعة جزءًا من القارة القديمة التي ربطت أستراليا الحالية وغينيا الجديدة وتسمانيا في وحدة واحدة تُعرف باسم ساهول.

خرائط السونار بريطانيا منطقة غارقة ساحل أستراليا قارة أتلانتس

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