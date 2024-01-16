"لا تأكلونا".. ولاية أمريكية تدعو "الفضائيين" للسياحة بطريقة غير متوقعة| تفاصيل

تبحث وجهات العطلات دائمًا عن طرق مثيرة للاهتمام لتسويق نفسها بشكل أفضل للزوار الجدد، لكن ولاية كولورادو الأمريكية تأخذ الأمور إلى مستويات جديدة تمامًا لجذب السياح المحتملين.

في الواقع، أرسل مجلس السياحة الأمريكي كتيبًا إلى الكائنات الفضائية مستهدفًا النجم TRAPPIST-1))، الموجود على بعد 40 سنة ضوئية من كوكبنا.

دعوة لزيارة كنتاكي

وأصدرت الولاية كتيبا زائرا إلى الفضاء لمحاولة الاتصال بالكائنات الفضائية في الفضاء الخارجي وأرسلت إلى النجم المستهدف إشارات بالأشعة تحت الحمراء تحتوي على رمز ثنائي.

وعند فك تشفير الكود، تظهر صورة منقطة مع الكلمات "قم بزيارة ليكسينغتون، كنتاكي.. فقط لا تأكلونا".

لذا، إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بالفعل ويمكنها فهم اللغة الإنجليزية، فقد تكون محطتها الأولى بعد رحلتها إلى الأرض هي الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، وفقَا لموقع indy100.

تم وضع هذا المخطط من قبل مكتب ليكسينغتون للمؤتمرات والزوار، الذي بث الإعلان في شهر أكتوبر، بعد أن استلهم الفكرة من المحادثة التي دارت حول جلسات الاستماع في الكونجرس العام الماضي حول موضوع الأجسام الطائرة المجهولة.